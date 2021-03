et AFP

publié le 30/03/2021 à 02:54

Une étude mexicaine a révélé de nouveaux chiffres sur la mortalité du Covid dans ce pays qui compte 126 millions d'habitants. À la date du 13 février, celle-ci a estimé que 294.287 personnes étaient décédées du coronavirus, soit 69,3% de plus que celles qui avaient été répertoriées à l'origine pour la même période, selon un rapport officiel.

Un nouveau bilan macabre pour le Mexique, troisième pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis (549.892 décès) et le Brésil (313.866 décès). 120.516 victimes de plus ont été enregistrées, explique une étude portant sur la mortalité, publiée cette semaine. Auparavant, le ministère de la Santé avait recensé 173.771 morts. Pour rappel, le premier décès attribué au coronavirus est intervenu le 18 mars 2020 dans ce pays d'Amérique centrale.

Du côté des données gouvernementales, le ministère a donné le chiffre de 201.623 morts dimanche, soit 194 nouveaux victimes en 24 heures. Si on ajoute les 27.416 décès survenus depuis le 13 février aux 294.287 enregistrés dans cette étude, le total des victimes dépasse les 300.000.

Les chiffres de ce nouveau rapport vont dans le sens de ceux diffusés en janvier par l'Institut national des statistiques. D'après lui, la mortalité attribuée au virus était 68% supérieure à celle initialement rapportée au Mexique. Ces nouvelles données s'expliquent par le fait que les certificats de décès qui incluent les morts à domicile ont été finalement pris en compte.