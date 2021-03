publié le 26/03/2021 à 16:28

"Ceux qui utilisaient des masques, il les traitait de 'pédés'". Pour l'ex-président brésilien Lula, le chef de l'État actuel devrait s'excuser s'il "avait un peu de grandeur" pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Il parle du "plus gros génocide" de l'histoire du Brésil, dans une interview publiée vendredi 26 mars.

Le Brésil a enregistré jeudi pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, alors que l'épidémie y a déjà fait plus de 300.000 morts. Le Brésil est après les États-Unis le pays avec le plus grand nombre de décès et d'infections par le coronavirus. "Un président ne peut pas tout savoir. Mais il devrait avoir l'humilité de consulter des personnes qui en savent plus que lui", estime Lula.

"Mardi, 3.158 personnes sont mortes du Covid au Brésil, c'est le plus gros génocide de notre histoire. Notre attention ne doit pas se porter sur les élections de l'année prochaine, mais sur la lutte contre le virus et la vaccination de la population. Nous devons sauver le Brésil du Covid-19", relate dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, l'ancien chef de l'État brésilien.

"Pendant un an, il n'a pas pris ce virus au sérieux et nous a raconté des mensonges. Pendant un an, il a provoqué tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. S'il avait un peu de grandeur, il se serait excusé auprès des familles des 300.000 morts du Covid et des millions de personnes infectées", accuse-t-il. "Il est de notre responsabilité, à nous Brésiliens, d'arrêter cet homme et de restaurer la démocratie dans le pays", prévient l'ex-président, pour qui "jamais dans l'histoire nous n'avons eu un président aussi irresponsable".

L'actuel président devrait, selon Lula, "s'entretenir avec des scientifiques, des médecins, des gouverneurs et des ministres de la Santé afin de mettre au point un plan pour vaincre le Covid". Jair Bolsonaro, même s'il porte désormais un masque, "ne prend pas le Covid au sérieux", accuse l'ancien dirigeant.