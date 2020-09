publié le 29/09/2020 à 06:08

La fin de StopCovid ? L'application de traçage, développée par le gouvernement, n'a jamais vraiment rencontré son public depuis sa mise en ligne, de l'aveu du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Depuis le mois de juin, moins de 3 millions de téléchargements ont été enregistrés et seulement 335 alertes ont été envoyées aux utilisateurs.

À l'image des Français, le gouvernement non plus ne s'est pas précipité pour télécharger l'application de traçage. Gêné, Jean Castex en fait l'aveu, lors de l'émission Vous avez la parole sur France 2. "Oui je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait, reconnaît le Premier ministre qui explique qu'avec ses fonctions, il n'est pas amené à prendre "plus le métro".

Les déclarations du premier ministre viennent à rebours de la volonté du gouvernement qui n'a eu de cesse de vouloir inciter les Français au téléchargement de StopCovid. L'aveu du chef du gouvernement pousse à étendre la question au reste des ministres. Qui au sein de l'exécutif se sert de StopCovid ?

Le Drian et Schiappa n'ont pas téléchargé StopCovid

Du côté des bons élèves, on retrouve les ministres la Santé, de la Transition écologique, du Travail et de l'Intérieur, Olivier Véran, Barbara Pompili, Élisabeth Borne et Gérald Darmanin. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le neurologue a indiqué ne pas avoir été cas contact via StopCovid.

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a reconnu, comme Jean Castex, ne pas avoir installé StopCovid sur son téléphone portable. De même pour Éric Dupond-Moretti. Mais le ministre de la Justice a rectifié le tir. Dans Le Parisien, le ministre de la Justice confesse : "Je ne l'ai pas téléchargée. Mais un collaborateur me l'a téléchargée, un jeune geek", précise-t-il.



Qu'en est-il de Jean Castex ? "Je sais que le président, lui, l'a téléchargé, mais après c'est à Jean Castex de faire ses choix", a répondu Cédric O, le secrétaire d'État en charge du Numérique sur Europe 1 qui a "découvert" lors de l'émission que le premier ministre n'avait pas StopCovid.

La mission s'avère plus compliquée pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. "Mon smartphone est chiffré, totalement sécurisé. On ne peut pas y faire passer d’appli. C’est techniquement impossible. Et je ne possède qu’un seul portable", explique-t-il à son tour dans Le Parisien.