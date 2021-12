Covid-19 : le Canada annonce la découverte de deux cas du variant Omicron

Le Canada a annoncé dimanche avoir détecté pour la première fois le variant Omicron du coronavirus sur son sol, chez deux personnes ayant récemment voyagé au Nigeria.

Les deux malades, les premiers détectés sur le continent américain, ont été isolés à Ottawa et les autorités sanitaires recherchent leurs éventuels contacts, a annoncé dans un communiqué le gouvernement de la province de l'Ontario (sud-est).

"J'ai été informé aujourd'hui par l'Agence de santé publique du Canada que les tests et la surveillance de cas de Covid-19 ont confirmé deux cas du variant préoccupant Omicron dans l'Ontario", a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos dans un communiqué. "La surveillance et les tests se poursuivent", a-t-il ajouté. "Nous nous attendons à trouver d'autres cas de ce variant au Canada".

Un variant "préoccupant" selon l'OMS

Vendredi, le Canada a fermé ses frontières aux voyageurs venant de sept pays africains en raison de l'apparition du variant Omicron. Le Nigeria ne figurait pas parmi ces pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé Omicron comme "variant préoccupant". De nombreux pays ont suspendu ou restreint les voyages vers l'Afrique australe, où la nouvelle souche a d'abord été découverte, et instaurent d'autres obligations.

Selon l'OMS, plusieurs semaines pourraient être nécessaires pour déterminer les changements provoqués par Omicron en terme de contagiosité et de gravité de la maladie, et ses implications concernant les vaccins, tests et traitements.