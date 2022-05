Covid-19 : Kim Jong Un confine toute la Corée du Nord

Crédit : AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Les médias d'État nord-coréens ont indiqué que des "personnes présentant de la fièvre", dans la capitale Pyongyang, ont été testées positives à la Covid-19, sans en préciser le nombre. Selon des analystes, le virus pourrait s'être déjà propagé à travers le pays, à l'occasion d'importants événements en avril à Pyongyang, notamment un défilé militaire.

La Corée du Nord a été l'un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus dans la Chine voisine. Elle a aussitôt expulsé tous les ressortissants étrangers, y compris les diplomates et les travailleurs humanitaires internationaux, et a interdit toute arrivée de l'étranger. Le pays est totalement reclus depuis plus de deux ans.

Kim Jong Un a ordonné des mesures de "confinement" à l'échelle nationale, selon l'agence KCNA. Mais à la différence de la Chine, aucun habitant n'est vacciné et le pays manque de moyens pour dépister massivement la population. Il a aussi peu de moyens pour soigner les cas les plus graves.

Pyongyang a déjà rejeté les offres d'assistance et de vaccination faites notamment par l'OMS et son principal allié, la Chine. Cela reviendrait à "reconnaître l'échec du système de lutte anti-Covid mis en place jusqu'à présent et entraînerait un préjudice considérable pour le mode de gouvernance de Kim Jong Un" selon Lim Eul-chul, professeur à l'université de Kyungnam à Changwon.



