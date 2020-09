publié le 15/09/2020 à 07:29

La rentrée universitaire fait quelque peu trembler les médecins. En théorie, les soirées étudiantes, les soirées d'intégration sont interdites par l'administration. En théorie seulement parce qu'elles existent toujours, moins officielles, dans des bars, des appartements. Conséquence, une cinquantaine de cas et la fermeture d'une école d'ingénieurs, la fermeture de Sciences Po Reims ou encore huit cas à Sciences Po Lille. "Cela reste quand même pas énorme", relativise ce mardi 15 septembre sur RTL Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille.

"Il semblerait que ces petites chaînes de contaminations aient eu pour point de départ, des soirées, qui se sont organisées de façon informelle", poursuit-il en précisant n'avoir "aucune craintes par rapport à ce qu'il se passe dans l'école. Au sein de l'école, les étudiants sont parfaitement respectueux de ce qu'on leur demande de faire". En revanche, "je suis un peu plus soucieux de ce qui peut se passer en dehors de l'école parce que là en effet, on n'a pas de prise sur la vie privée de nos étudiants et éventuellement un peu festive qui sans doute va être un peu renforcée par le beau temps qu'il y a notamment à Lille", explique Pierre Mathiot.

"Depuis le mois de juillet, nous avons des messages d'appel à la responsabilité des étudiants. On envoie des messages, mais au fond, les menacer ou dire qu'ils sont irresponsables ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut essayer de trouver les bons messages pour leur faire comprendre que cette année il faut en rabattre par rapport à leurs envies de se retrouver, de faire connaissance", ajoute-t-il.