Coronavirus : l'épidémie met le marché du pétrole en péril

publié le 15/09/2020 à 08:49

Hier, lundi 14 septembre, on fêtait les 60 ans de l’OPEP. Et, le PDG de BP en a profité pour mettre l’organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole à la retraite. Il est le premier a osé dire qu’on ne consommera plus jamais autant de pétrole qu’en 2019. Et ce, même quand l’économie se sera remise du COVID.



Pourquoi autant de pessimisme ? Cela fait des mois que l’OPEP et que le marché du pétrole est chahuté. Autrefois, c’était un baromètre de l’économie, il pouvait anticiper des mouvements de fonds. Aujourd’hui, c’est à peine un thermomètre : le marché du pétrole réagit à contre-temps et subit les contre-coups.



Au moment du COVID, le baril de brent a perdu 70% de sa valeur. Aujourd’hui, on est encore à 40% en dessous des cours de janvier. On a même vendu du pétrole à prix négatifs pour vider les stocks au pire moment du confinement.



Jusqu’à maintenant, la fin du pétrole était liée à la fin des réserves d'hydrocarbures. Depuis le coronavirus, la fin du pétrole est liée à la fin de la demande de pétrole. Et les plans de relance soutiennent des économies décarbonnées. Le pétrole est en train de devenir l’énergie des pays pauvres et émergents comme le charbon autrefois. Ce qui signifie qu’il va y avoir du pétrole mais à petit prix.

Les grands pétroliers sont-ils prêts ?

C’est plus difficile pour les groupes américains qui avaient misé sur le gaz de schiste.



Pour les européens, la transition a déjà commencé. BP ou Total prévoient tous les deux d’aboutir à la neutralité carbone en 2050 et Total investit fortement dans l’électricité verte et l’hydrogène.



Les géants de l’Or Noir ont les moyens financiers pour devenir des géants verts.

Le plus : coup de chapeau à une jeune patronne

Clothide Chalot a remporté le Prix Business With Attitude. Elle a créé NomadPlay, un algorithme pour les musiciens. Le principe : vous prenez une composition musicale, vous effacez le son de votre instrument et vous jouez à la place. Son algorithme est déjà utilisé dans les conservatoires.

La note : 12% à PSA et FIAT

Ils ont révisé hier soir les clauses de leur alliance. Il y aura un peu moins de dividendes versés aux Italiens car Fiat a un peu perdu de sa valeur. Mais la fusion est maintenue malgré le COVID.