Iran-Etats-Unis est le match le plus politique de la Coupe du Monde de foot 2022. Au-delà de l'enjeu sportif et d'une possible qualification pour les huitièmes de finale des Américains ou des Iraniens, cette rencontre se joue à un moment où les tensions entre les deux pays culminent.

Et surtout en Iran les manifestations continuent et selon les gardiens de la révolution, il y a eu plus de 300 morts depuis le début des manifestations. Mais le sport joue également un rôle puisque plusieurs centaines de personnes arrêtées dans les manifestations ont été libérées après une victoire de l’Iran à la Coupe du monde.

Pourquoi ce match de foot est-il si politique ? "En Iran, tout est politique", répond sur RTL Mahnaz Shirali, sociologue, spécialiste de l'Iran et auteure de Fenêtre sur l'Iran - Le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. "Respirer l'air est politique donc c'est tout à fait normal que l'équipe de foot, le match de foot, soit politisée dans un pays comme l'Iran".

Lors de leur premier match, le 21 novembre, les joueurs iraniens n'avait pas chanté l'hymne de leur pays, ce que nous avons interprété comme un geste politique. "Ne pas chanter l'hymne national de son pays, c'est quand même un acte important. Mais ça n'a pas été véritablement apprécié par les Iraniens (...) Aujourd'hui, il y a quand même une division très importante dans l'opinion publique iranienne."

Une affiche rare

Jusqu'à ce duel (20h00), les sélections des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, ne se sont affrontées que deux fois dans l'histoire du football. Si un nul en amical en 2000 (1-1) fut oublié aussi vite que joué, l'autre opposition reste dans les mémoires: le "match de la fraternité", remporté lors du Mondial-1998 en France par l'Iran 2 à 1 dans une ambiance incandescente à Lyon.

Jouée dans un contexte de dégel entre l'Occident et la République islamique, un an après l'élection à la présidence du modéré Mohammad Khatami, la rencontre avait été l'occasion de gestes de fraternisation entre les deux équipes qui s'étaient mélangées pour poser ensemble sur la photo officielle du match, s'offrant fleurs et fanions. Le contexte est autrement plus tendu cette année.

