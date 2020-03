Coronavirus : un chat infecté par le Covid-19 en Belgique

publié le 27/03/2020 à 22:18

Un chat a développé des symptômes de Covid-19, avant d'être dépisté positif au coronavirus en Belgique, a indiqué Emmanuel André, virologue belge, vendredi 27 mars lors d'un point presse qu'il donne quotidiennement afin de tenir au courant de l'évolution de la pandémie dans le pays.

"Le chat d’une personne infectée a été infecté par son maître et a développé des symptômes. Sa contamination est confirmée", a-t-il ainsi indiqué dans des propos rapportés par Le Soir. Dans la foulée, le Conseil national de la protection animale a tenu à rassurer les propriétaires d'animaux de compagnie.

"Les animaux ne sont pas vecteurs de l’épidémie, il n’y a donc aucune raison d’abandonner son animal", ont-ils exhorté. Ce cas, qualifié d'"isolé" par les autorités, résulte de contacts rapprochés entre la personne infectée et son chat, de quoi enjoindre chacun à respecter les principes d'hygiène d'usage.

Il faut ainsi se laver soigneusement les mains avant et après des caresses à l'animal, et éviter de se "frotter au nez des animaux". Le chat infecté a été pris de diarrhée et de difficultés respiratoires. Les autorités n'ont pas précisé s'il est toujours vivant.