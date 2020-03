Coronavirus : les animaux de compagnie peuvent-ils attraper le virus ?

publié le 18/03/2020 à 16:07

Alors que la France poursuit son confinement, certains et certaines possédant des animaux domestiques peuvent se poser la question sur la sécurité de leurs compagnons. Sont-ils susceptibles d'attraper le coronavirus ? Vous pouvez être rassurés : les spécialistes des virus des animaux sont plutôt rassurants, voire même très rassurants.



Il n’y a aucune preuve scientifique d’une transmission du coronavirus d'un chien ou d’un chat à un humain et vice versa. Des tests ont effectivement révélé des traces du virus dans les naseaux et dans la gueule d'un chien à Hong-Kong, mais celui-ci habitait avec une personne malade, sa maîtresse était infectée. Ça ne veut pas dire que lui même va avoir des symptômes.

Il a pu respirer des postillons contenant du virus, il va maintenant être suivi pour voir s’il développe à son tour la maladie, s’il a des symptômes, s'il multiplie le virus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant... À priori les Chinois ont déjà fait pas mal de recherches et ils n'ont prouvé aucun cas de transmission. Le chien peut avoir des virus dans ses naseaux, s'il n’est pas malade, il ne peut contaminer personne.

En Chine, il y a eu beaucoup d’inquiétude au début de l'épidémie. On a vu des chiens affublés d’un gobelet en carton sur le museau attaché avec un élastique. Les scientifiques chinois ont fait une étude sur les animaux de compagnie et donc ils en concluent pour l’instant que ce type de déguisement, de masque pour chien, ne serviraient strictement à rien.

Quid des chats ?

Avec les chats c'est encore moins inquiétant car les animaux peuvent avoir des coronavirus. Pour les chiens, ils sont de la même famille que celui des humains : le betacoronavirus. Mais à priori, ils ne le transmettent pas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire.

Chez le chat, il s’agit d’un alpha coronavirus, pas beta, donc pas de risques avec celui qui circule en ce moment, selon les virologues des animaux, qui expliquent au contraire l’immense bienfait des animaux pour les malades lorsqu’ils sont enfermés chez eux. Donc, le seul passage supposé entre un animal et l’homme pour ce virus, c'est avec le pangolin, mangé par des humains sur un marché de Wuhan et qui serait à l’origine de cette épidémie.