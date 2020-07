Coronavirus : quels sont les pays les plus touchés par la pandémie ?

publié le 13/07/2020 à 19:30

Alors que voyager redevient peu à peu possible, des restrictions persistent, généralement en fonction de la gravité de la pandémie dans chaque pays. Particulièrement touché par l'épidémie, les États-Unis demeure le pays le plus infecté, ce lundi 13 juillet, suivi du Brésil et de l'Inde.

"Quand on se compare à d'autres pays, je pense pas que l'on puisse dire qu'on réussisse très bien", regrettait le docteur Fauci, membre de la cellule de crise contre le coronavirus de l'administration Trump, dans un entretien avec le site FiveThirtyEight. Les États-Unis cumulent plus de 3,2 millions de cas, selon l'OMS, et près de 135.000 morts liées au coronavirus.

Des reconfinements de plus en plus nombreux

Plus au sud, le Brésil, le Chili, le Pérou et le Mexique subissent eux aussi de plein fouet la pandémie. Le premier a vu son président, Jair Bolsonaro, contaminé, et la barre des 2 millions de cas confirmés approche à grand pas. Ces derniers mois, le chef d'État avait multiplié les déclarations tendant à minimiser la gravité du virus. Le Mexique, qui n'a que tardivement mis en place des mesures de distanciation physique, compte lui près de 300.000 cas et plus de 30.000 morts.

Quatrième pays le plus touché, l'Inde connaît depuis plusieurs semaines une augmentation incessante de son nombre de contaminations. Mais le pays présente une spécificité : un très faible taux de mortalité, avec moins de 25.000 décès pour près de 900.000 cas. Un chiffre qui pourrait cependant s'expliquer par un nombre élevé de morts à domicile qui ne sont pas analysées.

À travers le monde, plusieurs zones se reconfinent progressivement pour contrer une potentielle deuxième vague du virus. Ce fut notamment le cas en Europe, en Catalogne ou à Lisbonne. C'est aussi le cas ailleurs, comme aux Philippines, en Afrique du Sud ou encore au Maroc.