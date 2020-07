Coronavirus : l'Inde devient le troisième pays le plus infecté dans le monde

publié le 06/07/2020 à 14:51

Le deuxième pays le plus peuplé devient le troisième pays le plus contaminé. Avec 23.000 cas supplémentaires déclarés ce lundi 6 juillet, l'Inde se rapproche de la barre des 700.000 personnes infectées et dépasse ainsi la Russie. Le Brésil, avec 1,6 million de cas, et les États-Unis, 2.88 millions de cas, restent les États les plus touchés.

Parmi les malades confirmés, l'Inde compte officiellement près de 20.000 morts, la plaçant en-dessous notamment de la France, l'Italie et du Royaume-Uni. Un faible taux de mortalité qui, explique la BBC, pourrait être le fait de nombreuses morts à domicile qui ne sont pas analysées.

Face à la crise, les autorités reviennent sur certaines mesures. Alors que la réouverture des monuments historiques était prévue lundi, le district d'Agra, où se trouve le Taj Mahal, a annoncé que le monument le plus visité du pays resterait fermé indéfiniment, par crainte que des flux de touristes participent à diffuser le virus.

L'enjeu est de taille pour l'économie nationale : sur la période 2018-2019, le monument a attiré plus de 7 millions de visiteurs et généré plus de 10 millions d'euros de revenus, selon le ministre de la Culture indien.