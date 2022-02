Coronavirus : quel est le nouveau protocole pour entrer en France ?

"Le pire est derrière nous", avait annoncé, début février, le ministre de la santé Olivier Véran. Avec la baisse des contaminations au Covid-19 en France, mais également en Europe, les restrictions sanitaires s'allègent les unes après les autres. Parmi elles, le protocole pour entrer ou revenir en France et la levée de l'obligation de tests de dépistage.

"En France, on avait rajouté, au mois de décembre avec la vague Omicron, des tests. Nous annoncerons dans les prochains jours la levée des tests pour les personnes vaccinées", a déclaré sur France 2 ce mardi 8 février Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes.

Jusqu'à présent, les personnes présentant un schéma vaccinal complet et provenant d'un pays extra-européen devaient effectuer un test PCR ou antigénique moins de 24h avant leur entrée sur le territoire français et qu'il soit négatif. Ce test va être supprimé. "Il y aura cette semaine sans doute une nouvelle pratique européenne pour que les personnes vaccinées qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne dans l'Union européenne aient des mesures allégées", a ajouté Clément Beaune.

Une durée de validité des tests variable

Ce protocole est déjà en vigueur pour les personnes présentant un schéma vaccinal complet lorsqu'elles reviennent "d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse", indique le gouvernement. En revenant de ces pays, les personnes non vaccinées doivent présenter un test négatif de moins de 48h.

Pour tous les autres pays, et quelque soit la situation vaccinale du voyageur, "toute personne de 12 ans et plus doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de 24h ou 48h en fonction du pays de provenance. La durée de validité du test peut varier selon la situation sanitaire du pays en question, détaillée sur le site du ministère de l'Intérieur.

Concernant le Royaume-Uni, les voyageurs non-vaccinés doivent présenter un test de moins de 24h et les personnes vaccinées de moins de 48h.