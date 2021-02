et AFP

publié le 31/01/2021 à 06:05

Il fait des ravages en Amazonie. Le variant du coronavirus détecté début janvier au Japon et originaire de Manaus, dans le nord du Brésil, y est désormais dominant. "En décembre, on le trouvait dans 51% des échantillons séquencés", précise Felipe Naveca, qui étudie les mutations du virus dans la région, et le "13 janvier, c'était 91%".

"De plus il essaime dans l'intérieur de l'État" d'Amazonas, dont Manaus est la capitale. "Nous l'avons trouvé dans 11 des 13 villes que nous avons étudiées", ajoute-t-il, au sujet de ce variant P1. Et cette semaine, trois premiers cas de ce variant ont été détectés dans l'État de Sao Paulo (sud-est), le plus peuplé du pays avec ses 46 millions d'habitants.

"Tous les indices indiquent déjà que (ce variant) est plus contagieux, car il présente des mutations qui ont été liées à la plus grande transmission du virus observée dans les variants du Royaume-Uni et d'Afrique du sud", explique le chercheur, membre de l'institut Leônidas e Maria Deane, qui travaille avec la prestigieuse Fondation Fiocruz.

Des nouvelles inquiétudes

L'apparition du variant P1 suscite donc depuis ces derniers jours de nouvelles inquiétudes, qui viennent s'ajouter à celles du variant anglais, très contagieux, et du variant sud-africain. Alors que la mutation britannique a mis environ trois mois pour dominer l'épidémie en Angleterre, le variant brésilien est devenu majoritaire dans la région de Manaus en un seulement mois.

Une rapidité qui interroge les scientifiques. La ville de 2,2 millions d'habitants avait été déjà durement touchée par la première vague en avril, rappelle NPR. Une étude estimait même que la population aurait dû atteindre l'immunité collective. Cette recrudescence de P1 échapperait-elle aux anticorps de la version précédente ? Rien ne permet pour l'instant de l'affirmer.

Felipe Naveca évoque également d'autres variants brésiliens. Le P1 est "un des 18 variants du coronavirus qui ont circulé dans l'État d'Amazonas depuis le début de la pandémie" il y a 10 mois, souligne-il. Les données actuelles "ne permettent pas de dire si ce variant est plus meurtrier", même si les autorités ne rejettent pas l'idée que sa propagation rapide à Manaus y a joué un rôle dans la dramatique augmentation des morts du Covid-19.

Des analyses en cours au Japon

De son côté, le Japon, premier pays à l'avoir détecté, n'est pas encore en mesure de dire si celui-ci était plus contagieux ou plus dangereux que les autres variants déjà repérés. L'institut national japonais des maladies infectieuses a toutefois précisé que cette mutation présentait des similitudes avec ceux identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, mais des analyses plus approfondies sont toujours en cours.

Les craintes de cette mutation, déjà détectée ce mois-ci, outre au Japon, en Allemagne et dans le Minnesota, ont en tout cas motivé l'interdiction de vols en provenance du Brésil de divers pays : États-Unis, Grande-Bretagne, Italie et Pérou.