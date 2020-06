Coronavirus : pourquoi l'Europe rouvre ses frontières en ordre dispersé

publié le 15/06/2020 à 18:45

L'Europe rouvre ce lundi 15 juin une partie de ses frontières, le secteur du tourisme attendait cela avec impatience... Neuf pays européens, parmi lesquels la France, rouvrent donc leurs frontières mais uniquement pour des voyageurs venant d’autres pays européens. Tout cela après 91 jours de fermeture, c’est sans précédent en période de paix.

Il subsiste cependant quelques bizarreries. L'Italie avait déjà ouvert ses frontières, l'Espagne ne le fera que le 1er juillet, parce qu’elle est plus touchée par l'épidémie du Covid-19, sauf aux Baléares avec l'arrivée dès aujourd'hui de 10.000 Allemands. Ils vont être testés et suivis avec des applications. Le Portugal ouvre ses frontières à tous les pays européens, sauf à l’Espagne, la Grèce rouvre aussi sauf pour certains vols en provenance de "zones à risque"… notamment la France. Malte reste complètement fermé.

Normalement, tout s’alignera le 1er juillet avec une ouverture intégrale. Pour les frontières extra-européennes, l'Europe doit se mettre d’accord pour tout harmoniser à partir du 1er juillet. Mais là encore, c’est un bazar total.

La saison touristique n'est pas sauvée

Peut-on espérer une saison touristique acceptable, sinon normale ? Pas sûr. D’abord, la réouverture des frontières est essentielle mais n’est pas la condition suffisante. Ensuite, les capacités d’accueil vont être amoindries en raison des normes sanitaires, de la distanciation physique.

De plus, le niveau des prix sera en baisse, sur les hôtels en particulier. Et puis, dans certains pays, en France par exemple, il y a des campagnes publiques pour dissuader les habitants de franchir les frontières et plutôt passer leurs vacances sur le sol national. À Paris, 11 palaces restent fermés et n'acceptent les réservations et encore pas tous que pour le mois d’août.

Dans les autres hôtels, on est aux alentours de 25% de réservations, alors qu’à cette période de l’année, c’est plutôt 60-70 %. L’avantage, c’est que les grands sites touristiques et les musées sont beaucoup plus fréquentables, en particulier Venise qui accueille 30 millions de touristes.

