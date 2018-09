Jack Ma, un patron pas comme les autres

publié le 11/09/2018 à 10:30

Il est pourtant tout sauf simplet, Jack Ma, mais comme Forrest Gump il était plutôt mal parti dans la vie. Tout petit, tout maigre, avec une tête bizarre, quelque part entre Popeye et E.T. Ça ne l'a jamais empêché de se battre même avec plus grand que lui. C'est que le petit Ma Yun, c'est son vrai nom, a été nourri aux romans d'arts martiaux, l'équivalent de nos aventures de cape et d'épée.



Il se rêve en héros chevaleresque défendant le bon peuple. Mais sa famille est pauvre, et Jack Ma est une bille en maths. Donc pas de grande école. Heureusement il y a l'anglais, il s'y est mis très tôt en écoutant les radios british. Le voilà prof, traducteur... Et lors d'une mission à Seattle en 1995, il découvre en même temps les États-Unis, l'informatique et Internet. Une révélation...

Selon la légende, pour sa première recherche sur Yahoo, Jack Ma a tapé "bière" et "Chine". et, rien n'est sorti. L'Empire du Milieu n'existait pas sur le réseau mondial encore balbutiant. Un vide à combler d'urgence pour ce grand patriote. Il se lance, il se plante, il recommence. Et finalement, dans son trou perdu natal, tel Robin des Bois ou Cartouche, il regroupe une bande de fidèles compagnons.

Un patron pas comme les autres

Ils sont 18, chacun a un nom de héros. À eux tous, ils rassemblent 60.000 dollars. Et en 1999 naît Alibaba... Alibaba parce que c'est connu dans le monde entier, et parce que ça sort en haut des listes alphabétiques. Alibaba qui va bouter eBay hors de Chine, car "eBay a beau être un requin dans l'océan, nous sommes un crocodile dans le Yangsé" dit Jack Ma. Aujourd'hui il est la 19e fortune mondiale : 40 milliards de dollars



Capable de venir au boulot habillé en punk, de chanter le Roi Lion à ses salariés ou de se déguiser en Michael Jackson... Jack Ma, c'est un incroyable showman, on l'appelle Crazy Jack. Ses employés l'adorent. On fait la queue pour assister à ses discours, on apprend ses citations. Bref c'est une star, moins dingue qu'il y parait.



Philanthrope, défenseur de l'environnement, il aime lire et méditer. C'est lui qui s'est choisi Forrest Gump comme modèle : "Pas intelligent mais obstiné, dit-il, pas talentueux mais très travailleur, simple et pragmatique." En gars simple, Jack Ma pense que l'avenir est toujours radieux. Et voudrait qu'on se souvienne de lui comme d'un grand maître Tai Chi. Et pourquoi pas ? La vie, c'est comme une boîte de chocolats...