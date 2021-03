et AFP

publié le 16/03/2021 à 02:02

Jair Bolsonaro, le président du Brésil, a annoncé dans la soirée du lundi 15 mars, avoir décidé de nommer son quatrième ministre de la Santé depuis de début de la pandémie, alors que le pays est durement frappé par une nouvelle vague de Covid-19.

Lors d'une brève rencontre avec ses soutiens au palais présidentiel, Jair Bolsonaro a déclaré : "J'ai décidé ce soir de nommer Marcelo Queiroga ministre de la Santé, en remplacement d'Eduardo Pazuello" avant d'ajouter que la transition "devrait prendre deux à trois semaines". Le général Eduardo Pazuello, sans expérience médicale, avait été nommé par intérim à ce poste en mai 2020 après la démission de l'oncologue Nelson Teich. Moins d'un mois après sa nomination, ce dernier avait été renvoyé pour "incompatibilités" avec le chef de l'Etat.

La nomination de Marcelo Queiroga, président de la Société brésilienne de cardiologie (SBC), intervient alors que le gouvernement Bolsonaro est la cible de critiques pour sa gestion chaotique de la crise sanitaire et de son déni face à la gravité de l'épidémie. Selon le chef de l'Etat brésilien "Marcelo Queiroga "a tout ce qu'il faut à mon avis pour faire du bon travail, dans la continuité de ce que Pazuello a fait jusqu'à présent".

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie

Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 280.000 morts. La vaccination n'a commencé qu'à la mi-janvier, avec seulement les vaccins AstraZeneca et CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac. Elle se poursuit à un rythme lent à cause du manque de doses. Environ 9,8 millions de personnes ont reçu la première dose, ce qui représente seulement 4,6% de la population.

Lundi 15 mars, Eduardo Pazuello a annoncé que le gouvernement avait acheté 100 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech qui devraient être livrées d'ici septembre. De plus, 38 millions de doses du vaccin Janssen du laboratoire Johnson & Johnson devraient être livrées au second semestre.