publié le 11/12/2020 à 19:27

En cette période compliquée, c'est une voix synonyme de bien-être, de fête. L'auteur-compositeur Patrick Sébastien sort un nouvel album intitulé Sébastien se lâche, mélange de rock, de jazz, où il tente de redonner du bonheur aux Français tout en dénonçant certaines incohérences de notre époque.

"L'album que je viens de faire est un médicament. J'ai perdu 100 dates mais j'ai décidé que j'allais bien. J'ai fait un album de fête et aussi un peu social. J'essaye d'être le représentant de ce que les gens pensent", explique Patrick Sébastien au micro de RTL.

Mais l'amateur de mots-croisés n'oublie pas d'évoquer la crise de la Covid-19 et les difficultés actuelles que vivent les Français, alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les théâtres et cinéma ne rouvriront pas le 15 décembre : "Ce qui me rend triste c'est l'incohérence. Et les gens vont s'en souvenir au moment de voter dans un an. On est la dernière roue du carrosse, nous les artistes. On n'existe pas, les restaurateurs aussi. On envoie bosser les gens qui vont rapporter plein d'argent à de grosses sociétés et puis ceux qui sont indépendants débrouillez-vous."