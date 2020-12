Irlande : un enfant écrit à Pfizer et demande des vaccins pour le Père Noël

publié le 26/12/2020 à 00:10

Exit les classiques lettres au père Noël, c'est une requête bien particulière qu'a formulée un enfant irlandais pour ce Noël 2020. Callum Thornhill, âgé de 6 ans, a rédigé une lettre adressée au laboratoire Pfizer, dans laquelle il demande au groupe pharmaceutique d'envoyer des doses de son vaccin au Pôle Nord pour "sauver Noël".

Inquiet que le Père Noël ne puisse exercer ses fonctions à cause de la pandémie de Covid-19, un jeune Irlandais a écrit au laboratoire Pfizer, rapporte le journal irlandais Irish Examiner, relayé par BFMTV. Sa requête est simple, il demande au groupe pharmaceutique, à l'origine de l'un des vaccins contre le coronavirus, de vacciner le Père Noël.

"Cher Pfizer, J'ai appris que tu avais produit un nouveau vaccin contre le coronavirus. Bien joué. Pourrais-tu s'il te plaît en envoyer au pôle Nord pour le père Noël et ses lutins s'il te plaît ? Il faut sauver Noël et faire en sorte que tous les enfants soient heureux", a écrit Callum dans sa lettre.

Callum Thornhill, a 6 year old Irish boy, wrote this letter to Pfizer pic.twitter.com/PQWnkRYwk6 — Bob Naja (@BOBNAJA) December 25, 2020

Ils sont "tous prêts pour distribuer tous les cadeaux" répond le laboratoire

Et c'est avec surprise que deux semaines après l'envoi de son courrier, le jeune garçon a reçu un colis à son intention. L'un des laboratoires Pfizer, localisé à Ringaskiddy en Irlande, a offert une réponse pleine d'espoir à Callum : "Nous avons été en contact pour lui offrir notre aide et il nous a assuré que lui, la mère Noël, les rennes et les lutins se portaient tous très bien, et qu'ils étaient tous prêts pour distribuer tous les cadeaux", a assuré le laboratoire.

La lettre de Callum a également fait réagir Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Dans un post LinkedIn, ce dernier a promis à Callum que "nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à apporter de l'espoir à tout le monde. Et nous ferons tout pour prendre soin du Père Noël et de ses lutins".