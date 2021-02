Coronavirus : le confinement local est-il jugé efficace à l'étranger ?

publié le 22/02/2021 à 12:10

De nouvelles mesures sanitaires vont être mises en place pour tenter de contrer le virus à Nice. Le confinement local est une piste toujours évoquée et pour l’instant, toujours retoquée. Une solution efficace disent pourtant les spécialistes.



Mtsamboro, une commune de Mayotte connue pour son paysage typique de l’océan indien, est aussi rentrée dans notre histoire nationale de la covid puisqu’elle a été la première à être reconfinée. Le 25 juillet dernier suite à une flambée des cas, les autorités de Mayotte confinent cette commune pour deux semaines.

Et puis le 5 février dernier, c’est l'île entière de Mayotte qui a été reconfinée pour au moins trois semaines. Voilà les deux exemples de reconfinement local français, qui, jamais encore n’a concerné des communes de l’Hexagone.

Et pourtant les scénarios de tour de vis d’une partie du territoire existent depuis mars 2020. A l’époque, on parle de confiner l’Île-de-France et le Grand Est, le président de la République tranche pour un confinement national. Début avril, les chiffres s’améliorent, Edouard Philippe et l’Académie de médecine souhaitent se gratter la barbe en pensant à un déconfinement régionalisé.

Le gouvernement ignore les reconfinements locaux

Jean Castex, alors coordinateur de la stratégie de déconfinement, explique devant les sénateurs qu’il pourrait, en cas de reprise y avoir des reconfinements localisés. On dit que l’Île-de-France et le Grand-Est sortiront en dernier, finalement le 11 mai le déconfinement sera national.

On en reparle en septembre pour la rentrée des classes, puis fin octobre au moment du deuxième confinement et puis la mesure disparait avec les fêtes de fin d’année. Le JDD a retrouvé trace de cette idée de confinement local dans un avis du conseil scientifique du 13 janvier. Plébiscitée par des élus de Moselle et des Alpes Maritimes, cette idée n’à jamais été jugée pertinente par le gouvernement sans vraiment donner de raisons.

L’idée d’un confinement le week-end aux abords de Nice laisse pourtant imaginer les raisons qui font hésiter sur le sujet, la crainte d’une chute de l’économie dans une partie du territoire et le souci d’égalité, toujours prégnant dans les décisions en France. On l’a vu dans les confinements et dans l’accès au vaccin. Le cas de Mayotte est à part vu la violence du variant sud-africain qui agît sur place.

Reconfinements réguliers à l'étranger

Au Royaume Uni, en Espagne, en Italie, tous continuent à pratiquer les confinements locaux ou l’ont déjà fait au moins une fois depuis un an. En Allemagne, en juin dernier, des abattoirs dans l’ouest du pays sont soupçonnés de cas de covid, deux communes connaitront des confinements locaux mais tous les pays sont revenus ensuite à des confinement nationaux. Succès par contre en Nouvelle-Zélande, à Auckland, habituée des reconfinements. Trois jours en aout, trois jours la semaine dernière et ça fonctionne vite et fort.



Le Portugal, lui, a opté pour le week-end seulement comme la Guyane fin janvier. Avant d’opter pour un confinement de 19 heures le samedi soir au lundi à 5 heures du matin. Moins de cas, au point ce matin que le journal le Parisien explique que la région vit une lune de miel épidémique.