Coronavirus : la Corée du Sud n'enregistre aucune nouvelle contamination

publié le 30/04/2020 à 13:03

L'un des premiers grands foyers épidémiques du monde voit enfin la lumière au bout du tunnel. La Corée du Sud a annoncé ce 30 avril 2020 n'avoir enregistré aucun nouveau cas de transmission du coronavirus pour la première fois depuis que la maladie est apparue dans le pays il y a plus de 70 jours.

La Corée du Sud a recensé 10.765 cas depuis que le premier cas d'infection a été signalé le 18 février et, pendant plusieurs semaines, il a été le deuxième pays le plus touché par cette pandémie qui a fait un total de 247 morts sur son territoire.

La Corée du Sud a réussi a maîtriser la propagation de l'épidémie grâce à une vaste campagne de dépistage et d'identification des personnes ayant été en contact avec des porteurs de la maladie. La population a également largement respecté les mesures de distanciation sociale.

Le président sud-coréen plébiscité

Le nombre de cas ayant diminué, le pays a même organisé une élection parlementaire 15 avril. Les électeurs étaient obligés de prendre des précautions et notamment de porter un masque et des gants. Le taux de participation a été le plus élevé depuis une génération et a donné au parti démocratique du président Moon Jae-in une majorité parlementaire, ce qui a été vu comme un plébiscite de la façon dont les autorités ont géré l'épidémie.

"Pour la première fois en 72 jours, nous n'avons aucun nouveau cas domestique", a déclaré jeudi le président Moon sur son compte Facebook. Personne n'a été infecté dans les bureaux de vote, a-t-il précisé, louant "la force de la Corée du Sud et de son peuple".