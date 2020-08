Coronavirus : la Belgique impose test et quatorzaine aux Français qui viennent des zones rouges

Il ne fait plus bon visiter la France en ce moment. Le Danemark déconseille les voyages non nécessaires tout comme l'Allemagne, la Belgique impose même à partir de ce vendredi soir, un test et une quatorzaine à tous ceux qui rentrent des zones rouges françaises.

Désormais les Belges n'ont plus le droit d'aller à Paris mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, en Sarthe, dans l'Hérault ou encore les Alpes-Maritimes à moins de se soumettre à leur retour, à un test de dépistage et de se placer en quatorzaine.

Sont concernés les voyages non essentiels, donc impossible de venir faire du shopping à Paris ou d'aller rendre visite à sa famille à Montpellier. Les Belges qui ont passé plus de 48 heures dans la capitale française par exemple, doivent remplir deux jours avant leur retour, un formulaire et ils reçoivent un sms avec un QR code donnant accès à un test gratuit.

Même chose pour un Parisien qui déciderait de se rendre en Belgique : test et quatorzaine, sauf si vous êtes uniquement en transit. Des décisions critiquées par Emmanuel Macron ce vendredi 28 août, qui appelle à davantage de "coordination européenne". Pour l'instant et encore pendant une semaine, toutes les liaisons des Thalys sont maintenues entre les deux capitales.