Coronavirus : l'Espagne fait-elle vraiment face à un afflux de touristes français ?

publié le 29/03/2021 à 11:48

Ce sont des images qui ne montrent pas forcément le meilleur de la France. Des vidéos issus de reportages de la télévision espagnole où l’on voit des jeunes hurler, bières à la main ou abruti d’alcool, adossé au mur d’une ruelle de la capitale espagnole… "Vous pouvez m'expliquer pourquoi nous n'avons pas le droit d'aller saluer nos grands-parents, mais que les Français viennent chez nous se pinter comme des ours ?" s’est indigné le chef basque Karlos Arguiñano, sur Antena 3.

Et c’est vrai que les scènes se répètent concernant les Français. Mais viennent-ils vraiment en horde dans les rues de Madrid ? Selon l’Institut national de statistiques (INE), ils sont 117.000 à s’être rendus dans le pays en janvier, soit une baisse de 75 % par rapport à janvier 2020.

En revanche, face aux 50.000 Allemands ou 22.000 Italiens, ce sont de loin les plus nombreux. Mais à Madrid, plus précisément, où 45.000 visiteurs étrangers ont été accueillis au mois de janvier (– 90 %), les Français auraient été à peine 7.000, selon l’INE. Et, même si l’on tient compte des données de la société aéroportuaire espagnole AENA, selon lesquelles 30.000 voyageurs sont arrivés en provenance de France en avion aussi bien en janvier qu’en février, c’est cinq fois moins que durant les deux premiers mois de l’année 2020, explique le journal Le Monde.



Pourquoi ce sentiment de trop plein ?

Si les touristes européens ont besoin d’un test négatif de moins de 72 heures pour se rendre à Madrid, les espagnols eux sont contraints par de nouvelles mesures mis en place pour la semaine Sainte, commencée vendredi où ils profitent normalement de congés pour aller en familles ou pour voyager. Or, Covid oblige, le déplacement inter-région est interdit jusqu'au 9 avril. Les associations et les médias locaux dénoncent donc une injustice de traitement concernant les déplacements. Madrid impose un couvre feu à partir de 23h avec bar et lieux de culture ouvert, à chaque époque son oasis.

La situation pourrait changer bientôt

À partir de mardi, un test PCR négatif sera obligatoire pour ceux qui veulent passer la frontière en voiture depuis la France. La commission européenne demande plus d’harmonisation. La ministre espagnole du Tourisme reconnu une situation "incongrue"... mais pour l’instant cela n’a pas été plus loin. Impératif économique contre partialité sanitaire. Au moins nous aurons appris l’expression se pinter comme des ours, c’est déjà ça de gagné.