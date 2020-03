La France déplore 127 décès à cause du coronavirus.

publié le 16/03/2020 à 19:50

Elle lance un appel au sursaut responsable et citoyen face à l’épidémie de coronavirus. Bénédicte Pételle, députée La République en Marche, a décidé ce lundi 16 mars de sortir du silence et d'évoquer le drame familial qu'elle vit. Ses deux parents sont atteints du Covid-19. "Ma mère est sous haute surveillance, mais c’est plutôt encourageant. Mon père est en train de mourir", témoigne l'élue des Hauts-de-Seine sur RTL.

Dimanche, de nombreux Parisiens ne respectaient pas les mesures de confinement décidées par le gouvernement. "En allant à l’hôpital, j’étais estomaquée par la présence des gens dans la rue, sans respect des gestes barrières", raconte-t-elle. "J’ai attendu la nuit, et en me réveillant, je me suis dit qu’il fallait que je bouge".

Bénedicte Pételle livre un témoignage concret, fort et émouvant à ceux pour qui le coronavirus représente encore une menace abstraite ou mineure. "Comme beaucoup de Français je me sentais épargnée. Mes parents sont à l’hôpital, mon père va mourir. Soyons responsables, cela ne durera pas !", écrit-elle sur Twitter.

