Coronavirus en Italie : pourquoi le pays a dû reconfiner

publié le 15/03/2021 à 16:35

Déconfiner et reconfiner. Un an après le début de la pandémie de Covid-19, le monde semble en être au même point. Le Portugal entame la levée de ses restrictions au moment où en Allemagne, les médecins des services de soins intensifs demandent un retour à des mesures plus sévères. Ce lundi 15 mars en Italie, où un parfum de liberté commençait à être retrouvé avec l'ouverture des restaurants, un reconfinement des trois quarts du territoire est survenu. Une mesure mise en place jusqu'au lundi de Pâques inclus.

Il semble que faute de contrôles policiers sévères, les assouplissements des règles dans La Botte ont engendré de joyeux rassemblements quotidiens. Ils ont eu lieu sur les terrasses des cafés, sur les places ou à l'extérieur des pizzerias très fréquentées par les jeunes. Or, selon les experts, le variant britannique qui représente la majorité des nouveaux cas de Covid-19, est plus contagieux, mais aussi plus dangereux.

Par ailleurs, la campagne de vaccination a ralenti à cause des retards en approvisionnement en vaccins, et d'une gestion qui a viré à la cacophonie entre l'exécutif et les régions. À cé jour, 3% des Italiens ont été vaccinés. L'objectif du gouvernement est donc de passer de 170.000 doses injectées par jour à 500.000, notamment grâce à une recentralisation de la campagne sous la responsabilité d'un haut gradé de l'armée.