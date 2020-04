publié le 13/04/2020 à 23:02

Des images terribles nous parviennent depuis plusieurs semaines de l'Équateur : des corps abandonnés sauvagement dans la rue ou enterrés dans des terrains vagues... En plus de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait 333 victimes, les autorités équatoriennes font face à un manque cruel de moyens, avec des services hospitaliers et funéraires saturés.

Dimanche 12 avril, une force spéciale gouvernementale a récupéré près de 800 corps dans différentes habitations à Guayaquil, épicentre de l’épidémie dans le pays. Celle-ci a été spécialement créée par le gouvernement devant la crise sanitaire sans précédent que traverse l'Équateur.

"Le nombre (de corps) que nous avons recueillis dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 800", a estimé Jorge Wated, qui dirige cette équipe, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Guayaquil.

Il a également indiqué, sur son compte Twitter, que "le nombre de cadavres recueillis par cette force dans des habitations était désormais de 771, auxquels s’ajoutent 631 corps qui se trouvaient dans les hôpitaux, dont les morgues sont pleines", rapporte Ouest-France.

‼️Información importante para las personas que consultan la ubicación de los fallecidos que aún no han sido sepultados. pic.twitter.com/6l7SMOu4wd — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 12, 2020

Les causes de ces nombreux décès, intervenus en pleine pandémie, n'ont pas été spécifiées. Pour l'heure, l'Équateur déplore 333 victimes et 7 500 cas de contamination au Covid-19. D'après des déclarations de M. Wated, "les experts médicaux estiment malheureusement […] que les décès dus au Covid-19 atteindront dans les prochains mois entre 2 500 et 3 500 rien que dans la province de Guayas".

Des familles qui appellent au secours

La force spéciale policière et militaire a commencé il y a trois semaines à récupérer les cadavres des habitations "après l’effondrement des services mortuaires de Guayaquil", alors que les habitants diffusent sur Internet "des vidéos de corps abandonnés dans les rues et des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts".

Decenas de cuerpos abandonados en calles de Ecuador, algunos inflados en descomposición, otros llenos de cal, una tragedia. Por favor, evita que esto suceda en México y #QuedateEnCasa por lo que más quieras. pic.twitter.com/M9E3TrtxL6 — GurúPolítico (@guruchuirer) April 11, 2020

Par ailleurs, les autorités ont décider de prendre en charge les inhumations qui se déroulent sans la présence des familles. Les noms des victimes sont inscrites sur un portail électronique créé par le gouvernement pour que les proches sachent où leurs morts sont enterrés.

Le président équatorien Lenin Moreno a annoncé, dimanche 12 avril sur son compte Twitter, qu’il comptait réduire de moitié son salaire et ceux des autres fonctionnaires de l’État devant la crise économique causée par la pandémie de coronavirus et par la chute des prix internationaux du pétrole.