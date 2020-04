et AFP

publié le 02/04/2020 à 23:06

La Chine poursuit sa guerre contre le coronavirus. Mercredi 1er avril, les autorités ont placé en quarantaine le district de Jia situé dans la province Henan au centre du pays. Dans ce district situé à 800 kilomètres de Pékin, quelques 600.000 habitants doivent respecter le confinement, après la découverte d'un cas de Covid-19.

Une femme qui s'était rendue à Jia a été testée positive, après avoir été en contact avec une personne asymptomatique, selon les autorités provinciales. Les habitants de Jia ne peuvent plus sortir de chez eux sans autorisation. Selon une directive publiée en ligne, sont autorisées à sortir les personnes munies d'un permis spécial, pour se rendre au travail. Les véhicules ne peuvent circuler qu'un jour sur deux, en fonction de leur plaque d'immatriculation.

Comme le rapporte le quotidien South China Morning Post, toutes les entreprises de Jia ont fermé, à l'exception des services publics, des fournisseurs médicaux, des sociétés de logistique et des entreprises de transformation des aliments, ainsi que les supermarchés, les hôpitaux et les stations-service. La Chine a fait état jeudi 2 avril 2020 de 55 nouveaux cas de personnes positives au nouveau coronavirus mais asymptomatiques, c'est-à-dire n'ayant pas la toux et la fièvre caractéristiques du Covid-19.