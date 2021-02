Coronavirus en Belgique : les coiffeurs peuvent rouvrir leur portes, sous conditions

publié le 15/02/2021 à 16:11

En Belgique, les salons de coiffure peuvent rouvrir leurs portes depuis ce samedi 13 février. Soulagement et impatience mais aussi stress de retrouver leurs clients dans le respect des mesures sanitaires, car cette réouverture ne se fait pas sans conditions.

Barbara est l'une des premières clientes à franchir les portes de ce salon près de Bruxelles. Elle ne voulait pas attendre un jour de plus. "La preuve quand on voit la longueur de mes racines, c'est pas top. La dernière fois où je suis venue ici, je n'avais pas l'intention de les couper. Mal m'en a pris parce que maintenant, ils sont bien longs".

Tout comme elle, Christiane était impatiente de retrouver ses habitudes. "Il était temps parce que franchement, on respire. C'est vraiment très chouette. En plus, c'est très convivial comme salon. Ça nous a manqué énormément".

"On ouvre la fenêtre"

Entre chaque client, il faut désinfecter fauteuils et matériel. Les règles sont strictes. La ventilation est obligatoire. Les deux coiffeurs, Mauro et Calogero, ont investi dans un appareil qui mesure la teneur en CO2 et lorsqu'il sonne, "le taux de CO2 est trop élevé".

"On a déjà dû ouvrir les portes", explique l'un des deux coiffeurs. "Malgré toutes les normes respectées, on ouvre la fenêtre". Malgré les conditions, les clients sont au rendez-vous. L'agenda du salon est complet pour plusieurs semaines.