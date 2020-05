Coronavirus en Belgique : Julia, 100 ans, a survécu au virus

et Sarah Belien

publié le 02/05/2020 à 19:26

Une histoire qui se termine bien pour cette jeune centenaire. Connu pour être particulièrement dangereux pour les personnes âgées, le Covid-19 n'aura pas réussi à vaincre Julia Dewilde. Cette femme belge âgée de 100 ans est sortie guérie de l'hôpital de Bois de l'Abbaye à Seraing ce mercredi 29 avril.

Le personnel hospitalisé s'est rassemblé dans le hall de l'hôpital pour dire au revoir à Julia. Tous avaient le sourire aux lèvres car, à l'arrivée de cette centenaire, ce n'était pas gagné. "On a eu fort peur au début, parce que ça n'a pas été évident, mais elle fait partie de nos plus belles réussites. C'est grâce à toute l'équipe et à sa famille qui n'ont pas hésité à beaucoup nous solliciter pour reparler avec elle par vidéo," raconte Laura Bertrand, une de ces infirmières.

Julia est restée hospitalisée 14 jours sans passer par les soins intensifs. Pour la cheffe de service de gériatrie Anne Coenen, sa sortie est une victoire symbolique. "C'est la première centenaire qui sort de notre service en zone Covid actuellement. C'est un beau message pour le reste du public, d'observer que malgré son grand âge, ce n'est pas peine perdue," déclare-t-elle. Julia Dewilde est sortie de l'hôpital les bras chargés de fleurs. La centenaire belge peut regagner sa maison de repos avec l'espoir de revoir rapidement sa famille et son chien.