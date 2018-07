Roumanie : déclaré mort par son épouse, il parvient enfin à prouver qu'il est vivant

et AFP

publié le 05/07/2018 à 05:13

Constantin Reliu est de retour parmi les vivants. Ce Roumain de 63 ans, parti travailler en Turquie au début des années 1990, a découvert à son retour en janvier 2018 qu'il avait été déclaré mort par sa femme deux ans auparavant. Il vient d'obtenir gain de cause et l'annulation de son certificat de décès.



Refusant son nouveau statut de "mort-vivant", le sexagénaire avait déposé en Mars une requête auprès d'une cour de Vaslui (nord-est). Celle-ci l'avait été débouté et par conséquent avait refusé d'annuler son certificat de décès, bien qu'il se soit présenté en personne devant les juges. Le tribunal n'avait pas détaillé les raisons du rejet de la requête, mais selon les médias roumains, elle avait été formulée hors délais.

Son retour de parmi les "morts" a été particulièrement difficile pour le sexagénaire: il survit grâce au soutien des voisins car, faute de preuve officielle qu'il est vivant, il n'a pu être employé légalement ni bénéficier de prestations sociales.

L'homme, cuisinier de profession, devra néanmoins attendre encore un mois avant de pouvoir reprendre sa vie en main: toute personne ayant des doutes sur la véracité de son existence peut faire appel de la décision du tribunal dans un délai de 30 jours.