Nord : un retraité déclaré mort deux fois en deux ans

publié le 29/03/2019 à 22:45

À 81 ans, il a encore de l'énergie à revendre. Mais par pour l'assurance retraite. L'administration a en effet considéré, en février dernier, que Claude Gonzalez, un retraité vivant dans à Tourcoing (Nord) était décédé.



Une nouvelle étonnante que Claude apprend lorsqu'il tente de se connecter à son espace personnel Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail). Il constate tout d'abord des problèmes techniques, explique-t-il à La Voix du Nord, et finit par contacter son organisme de retraite qui lui explique... qu'il est mort.

Si l'histoire paraît insolite et amusante au premier abord, les conséquences dans la vie quotidienne sont plutôt déplaisantes : paiements de retraite bloqués, carte vitale inexploitable. Une situation insoutenable pour lui, d'autant que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive...

Déjà mort en 2017

En août 2017, il avait été déclaré mort une première fois, confondu avec un homonyme, qui est réellement décédé. Un homonyme avec qui il ne partageait néanmoins ni la date de naissance, ni l'adresse, ni le numéro de sécurité sociale. À l'époque, l'affaire avait été réglée au bout de trois semaines après avoir multiplié les démarches pour prouver qu'il était bel et bien en vie.



Mais cette année, Claude Gonzalez est désabusé. Il a donc décidé d'écrire une lettre à la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn. Une intervention qui a été bénéfique puisque Claude a aujourd'hui récupéré tous ses droits. "On m'a ressuscité une deuxième fois. C'est mieux que Jésus", s'amuse-t-il. Néanmoins, il ne s'explique toujours pas cette deuxième mort...