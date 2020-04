Coronavirus : Boris Johnson va "mieux" et peut "respirer seul", déclare un chancelier

et AFP

publié le 09/04/2020 à 08:13

L'état de Boris Johnson "s'améliore" et il a pu "s’asseoir dans son lit". Cette déclaration de Rishi Sunak, chancelier de l'Échiquier, est une bonne nouvelle sur la santé du Premier ministre britannique.

Testé positif au coronavirus le 27 mars dernier, Boris Johnson a ensuite été hospitalisé à St Thomas Hospital à Londres, en soins intensifs le 6 avril et placé sous oxygène, laissant craindre le pire. Mais, deux jours plus tard, le communiqué du chancelier, relayé par le Financial Times, est optimiste.

Cependant, le Premier ministre va rester en soins intensifs. Son porte-parole a expliqué plus tôt dans la journée : "Il réagit au traitement et est 'cliniquement stable' (...) Il est globalement de bonne humeur". Il reçoit "un traitement standard à base d'oxygène et peut respirer tout seul", poursuit son porte-parole. En attendant son rétablissement, Boris Johnson "ne travaille pas", mais il a la possibilité de "contacter les personnes en cas de besoin". En son absence, il est remplacé par Dominic Raab, premier Secrétaire d'État.