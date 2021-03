Coronavirus aux États-Unis : le Texas rouvre tous ses commerces

publié le 11/03/2021 à 01:03

Un vent d'espoir souffle sur les États-Unis. L'État du Texas a rouvert tous ses commerces mercredi 10 mars, tandis que le masque n'est plus obligatoire, y compris pour les employés et clients dans les boutiques.

"Je pense que c'est bien pour tout le monde de pouvoir faire ses choix soi-même", a déclaré Kade Phillips, 22 ans, dans le centre-ville de Houston. Tous les habitants de l'État ne sont cependant pas aussi rassurés. Le gouverneur républicain Greg Abbott "l'a fait juste pour gagner le soutien" de "beaucoup de républicains qui ici au Texas ne croient pas au masque, à la science derrière les masques", estime Omar Abu-Shaaban, un entrepreneur.

Si la situation s'améliore ces derniers temps aux États-Unis, les experts de santé alertent sur une circulation encore très élevée du coronavirus. Ils pointent aussi l'arrivée des vacances de printemps qui entraîneront davantage de déplacements, et la diffusion rapide des variants. Certaines villes comme Austin, la capitale de l'Etat, ont d'ailleurs décidé que le port du masque resterait obligatoire. Les États-Unis comptabilisent environ 56.000 nouveaux cas chaque jour mais la moyenne quotidienne de 1.600 morts est en baisse. Plus de 528.000 Américains sont morts de la covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Près de 700 millions de doses de vaccins d'ici fin juillet

Après le Mississippi et le Texas, l'État du Wyoming devrait également mettre de côté le port du masque obligatoire et rouvrir tous ses commerces la semaine prochaine. Et ce n'est que le début d'un retour à la normal. À Los Angeles et en Californie du Sud, les cinémas et les restaurants en intérieur devraient être partiellement rouverts à partir de ce week-end.

Il faut dire que la campagne de vaccination progresse très vite aux États-Unis. Plus de 93 millions d'injections ont été réalisées dans le pays, où trois vaccins sont désormais autorisés : celui de Johnson & Johnson (une seule dose nécessaire par personne), et ceux de l'alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses). Plus de 2 millions de piqûres sont administrées en moyenne chaque jour.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a d'ailleurs annoncé que le gouvernement négociait actuellement avec Johnson & Johnson pour acheter un nouveau lot de 100 millions de doses, après une première commande livrée d'ici fin mai. Entre cette commande et les deux commandes à Moderna et Pfizer/BioNTech, les États-Unis devraient disposer de 700 millions de doses d'ici fin juillet. De quoi vacciner l'ensemble des 328 millions d'Américains ? Joe Biden a d'ores-et-déjà annoncé que si les États-Unis se retrouvaient avec "un surplus, (ils) le partager(aient) avec le reste du monde".