publié le 09/03/2021 à 07:15

Quand la pandémie sera maîtrisée, que restera-t-il des thèses conspirationnistes ? Disparaîtront-elles avec le coronavirus ? Les complotistes savent en tout cas très bien manipuler stress et peur de l'avenir, en puisant dans la situation sanitaire. Mais pas seulement. Le facteur "temps" joue également en partie en faveur des théories du complot.

Confinés, au chômage ou licenciés, des millions d'Américains se retrouvent de plus en plus chez eux à parcourir internet, se laissant séduire, et parfois même piéger, par certaines communautés numériques. Ces aspirants complotistes se trouvent aussi souvent dans une détresse économique. Et ces théories, aussi invraisemblables soient-elles, leur permettent d’exprimer leur frustration.

Plus dangereux encore, elles structurent désormais aussi le débat publique et la vie politique. En fait, la pandémie a considérablement diminué la confiance des Américains : dans le gouvernement, dans les sciences, mais aussi dans celle envers ses voisins et les étrangers qui pourraient apporter l'infection.

