Coronavirus aux États-Unis : un homme arrêté pour avoir toussé sur une vendeuse

publié le 26/05/2020 à 22:09

Un Américain de 50 ans a été arrêté dans le New Jersey, dimanche 24 mai, pour avoir volontairement toussé sur une vendeuse de supermarché, qui lui demandait de respecter la distanciation physique. Il a ri, lui a toussé dessus et a dit qu'il avait le coronavirus.

L'individu, identifié comme étant un certain George Falcone, a été arrêté pour menace terroriste au troisième degré, les autorités du New Jersey considérant le coronavirus comme un "agent biologique", et les faits comme un crime, a rapporté le New York Times.

"Nous vivons tous une période extrêmement difficile où l'on se doit d'être prévenants les uns envers les autres, et ne surtout pas se livrer à une forme d'intimidation ou répandre la peur, comme c'est le cas dans cette affaire", a déclaré Gurbir S. Grewal, le procureur général de l'État.

Le quinquagénaire est également poursuivi pour obstruction. Il n'a pas voulu décliner son identité et présenter son permis de conduire aux policiers pendant plus de 40 minutes. Des faits de harcèlement lui seraient aussi reprochés.