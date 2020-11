Coronavirus au Royaume-Uni : Liverpool va tester toute sa population

publié le 16/11/2020 à 11:36

Un dépistage géant à l'échelle d'une ville : Liverpool teste tous ses habitants pour lutter contre la Covid-19.

500.000 habitants qui avec ou sans symptômes du coronavirus peuvent se faire tester. Le gouvernement a ouvert des dizaines de centres et déployé 2.000 militaires en renfort pour briser la chaîne de contamination dans une ville durement touchée.

C'est la deuxième fois en deux semaines que Paul se fait tester, il travaille à la mairie et donne l'exemple : "Ici c'est l'un des centres réservés aux personnes qui n'ont pas de symptômes donc aucune raison de penser qu'ils sont contaminés". À l'entrée, les militaires en charge de la logistique tendent un papier sur lequel se trouve un code QR pour qu'il entre ses coordonnées. Ensuite, un autre soldat, lui donne un coton-tige spécial emballé. Paul s'applique alors à suivre la procédure : "C'était très rapide, dix minutes pas plus et aura le résultat dans une vingtaine de minutes sur le téléphone".

Casser la chaîne de transmission du virus

Les habitants de Liverpool sont invités à se faire tester une fois par semaine. Le but, c'est que les cas asymptomatiques soient détectés, s'isolent et cassent ainsi la chaîne de transmission. Steven sort du centre de dépistage quelques minutes plus tard : "C'est la deuxième fois que je me fais tester. Si les gens ne le font pas, on ne pourra pas contrôler l'épidémie. Moi je m'occupe aussi de ma mère âgée donc je dois être sûr de ne pas lui transmettre."

La période d'essai de ce dépistage de masse doit durer dix jours minimum mais pourrait bien être rallongée.