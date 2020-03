Coronavirus : au moins 6.420 morts et plus de 163.930 cas confirmés dans le monde

publié le 15/03/2020 à 17:19

D’après les derniers bilans officiels, l’épidémie du nouveau coronavirus aurait déjà fait au moins 6.000 morts dans le monde alors que la France déplore, au dimanche 15 mars, 91 décès liés à la maladie.

Stade 3 de l'épidémie de coronavirus activé, contrôles renforcés aux frontières franco-allemande… Le Covid-19 a déjà passé le cap des 160.000 victimes dans le monde et pousse l’Europe à se barricader, de l’Espagne à l’Italie en passant par l’Allemagne qui vient d’annoncer renforcer les contrôles aux frontières avec la France ce lundi 16 mars.

Malgré l’alerte sanitaire, le gouvernement français a maintenu les élections municipales alors que tous les commerces "non indispensables" ont fermé leurs portes conformément aux nouvelles mesures sanitaires.

Terrasses fermées et rideaux de fer baissés : la France vit dimanche le premier jour des restrictions et fermetures décidées par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, un contexte qui affecte la participation à la mi-journée au premier tour des municipales, maintenu malgré tout. Avec un doublement des cas en 72 heures, portant le total des personnes contaminées à 4.499, 91 décès et plus de 300 cas graves en réanimation, le pays est entré au stade 3 de l'épidémie.

L'inquiétude grandit en Espagne

En Espagne, le pays le plus touché en Europe derrière l'Italie, l’inquiétude grandit, et pour cause : les autorités ont enregistrés 2.000 cas de coronavirus et une centaine de morts de plus en seulement 24 heures. Selon le dernier bilan, un total de 7.753 cas ont été détectés tandis que 288 personnes sont décédées. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé, samedi 14 mars, la mise à l'isolement quasi total du pays dont les 46 millions d'habitants n'ont le droit de sortir seuls de chez eux que pour des raisons impératives comme aller travailler, à la pharmacie, se faire soigner ou acheter à manger. Tous les commerces non essentiels, les écoles, les musées, les établissements sportifs ont par ailleurs été fermées dans l'ensemble de l'Espagne.



En Italie, d’après un bilan annoncé hier, samedi 14 mars, 1.809 personnes qui ont été tuées par le coronavirus dans le pays, de loin le plus touché d’Europe. Plus de 24.000 Italiens ont été détectés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24 heures. Plus de 730 personnes étaient en soins intensifs samedi, et quelque 3.500 cas supplémentaires avaient été recensés en 24 heures, un bond spectaculaire dans cette région riche, poumon économique du pays qui dispose d'un système hospitalier parmi les plus performants en Europe.



Les autorités de Lombardie, la région la plus touchée d'Italie par la pandémie de coronavirus, s'inquiètent désormais de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades. "Les chiffres continuent à augmenter. Nous arriverons bientôt au moment où nous n'aurons plus de lits en réanimation", a mis en garde dimanche Attilio Fontana, gouverneur de la Lombardie, dans une interview à la chaîne Sky TG24. Selon le dernier bilan publié samedi par la protection civile, 966 personnes sont mortes du coronavirus en Lombardie, où un total de 11.685 cas ont été recensés.



5.796 morts et 154.620 cas de contamination

Dans le monde, les chiffres grimpent également : le nouveau coronavirus a fait au moins 6.420 morts depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 163.930 cas d'infection ont été dénombrés dans 139 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.844 cas, dont 3.199 décès et 66.911 guérisons. 20 nouveaux cas et 10 nouveaux décès ont été annoncés entre samedi et dimanche.



Ailleurs dans le monde, on recensait dimanche un total de 3.221 décès (643 nouveaux) pour 83.094 cas (12.133 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.809 morts pour 24.747 cas, l'Iran avec 611 morts (12.729 cas), l'Espagne avec 288 morts (7.753 cas), et la France avec 91 morts (4.499 cas).