et AFP

publié le 07/07/2020 à 05:10

Bolsonaro a-t-il le Coronavirus ? Le président brésilien a annoncé lundi à CNN Brésil, qu'il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus et qu'il s'était soumis à un test dont les résultats seront connus mardi. Selon la chaîne de télévision, le chef d'État qui est très sceptique quant à la pandémie de Covid-19, a déclaré à l'un de ses journalistes qu'il avait certains symptômes du coronavirus, y compris 38°de fièvre, et qu'une radiographie des poumons avait été faite à l'hôpital des forces armées.

Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro, 65 ans, a minimisé la maladie et participé à plusieurs événements publics sans porter de masque, tout en critiquant les mesures d'isolement mises en œuvre dans plusieurs États. Samedi, il a publié des photos sur les réseaux sociaux sur lesquelles il est à visage découvert en compagnie de plusieurs ministres et de l'ambassadeur américain à Brasilia, lors d'une réception à l'occasion de la fête nationale des Etats-Unis.

Lundi, il a opposé son veto à deux articles de la loi sur l'utilisation de masques dans les lieux publics pour prévenir la propagation de la pandémie au Brésil. Derrière les Etats-Unis, le Brésil est le pays le plus touché par la pandémie avec à ce jour 1,6 million de cas de Covid-19 pour 65.487 décès.