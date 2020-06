Coronavirus à Pékin : où en est le rebond dans la capitale chinoise ?

publié le 18/06/2020 à 23:07

Le rebond du coronavirus "sous contrôle". La Chine a affirmé jeudi 18 juin que le regain de contaminations au Covid-19, notamment à Pékin, était maîtrisé. Au moment où la pandémie explose en Asie du Sud et continue de faire des ravages en Amérique latine, les autorités chinoises écartent le risque d'une nouvelle propagation de la maladie là où elle était apparue.

Dans la capitale chinoise, ce sont des milliers d'habitants qui faisaient la queue jeudi pour subir un dépistage. Le ministère de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des 24 dernières heures dans la ville de 21 millions d'habitants, portant à 158 le nombre de cas recensés depuis la semaine dernière.

L'apparition il y a quelques jours dans la ville d'un nouveau foyer d'infection a suscité la crainte d'une deuxième vague de contaminations. Les autorités locales ont engagé depuis quelques jours une vaste campagne de dépistage des habitants et de désinfection des restaurants.

L'épidémie "sous contrôle" ?

L'épidémie dans la capitale est "sous contrôle", a assuré l'épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Wu Zunyou. Le marché de gros de Xinfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de la capitale, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations.

Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte Pékin, ont par ailleurs été placées en quarantaine et tous les établissements scolaires ont été refermés jusqu'à nouvel ordre. La municipalité a appelé ses habitants à éviter les voyages "non essentiels", et a considérablement réduit les liaisons aériennes.

Les personnes habitant dans des zones classées "à risque moyen ou élevé" ont pour leur part interdiction de sortir de la ville.

Des mesures prises pour enrayer l'épidémie

Symbole du brusque reconfinement en cours à Pékin, les établissements scolaires, qui avaient pour la plupart rouvert, ont refermé leurs portes mercredi, tout comme les salles de sport.Bars, restaurants et commerces doivent à nouveau fermer ou imposer des restrictions aux clients: prise de température, limitation du nombre de personnes à table, inscription...

Onze, marchés de la ville sont désormais fermés en tout ou partie et une opération de désinfection est en cours dans les restaurants de la capitale. Une vaste campagne de dépistage a également été lancée. Depuis samedi, quelque 356.000 personnes ont subi un test, affirment les autorités.

Pékin a exhorté mardi soir ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et interdit aux résidents de zones touchées de quitter la capitale. Les irréductibles candidats au voyage doivent fournir un certificat attestant d'un test négatifdu Covid-19 réalisé lors des sept derniers jours.

Et de nombreuses villes et provinces imposent désormais une quarantaine aux voyageurs en provenance de Pékin. Mercredi, les deux aéroports de la capitale ont annulé plus d'un millier de vols et les transports publics ont été réduits à 75% de leur capacité.