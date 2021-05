publié le 12/05/2021 à 10:09

Nouvelle pluie de roquettes mardi soir sur Tel-Aviv, déluge de feu de l'armée israélienne sur Gaza, cinq morts côté israélien, au moins 35 côté palestinien. Où s'arrêtera cette escalade dans le conflit israélo-palestinien ? Pourquoi ce nouvel embrasement? Et pourquoi maintenant ?

Pour Frédéric Encel, invité de RTL ce mercredi, ces nouvelles violences en Israël et à Gaza sont dues à un "vide politique" et à un "vide diplomatique". "Il n'y a pas de processus de paix, et cela depuis très longtemps", estime le spécialiste en géopolitique. "La dernière véritable tentative a été signée de Barack Obama, mais ça remonte à 2013 et ça a été un échec", rappelle-t-il.

"Au-delà, il faut remonter à 2007, et en réalité aux accords d'Oslo qui sont finalement morts en 2000". Pour l'expert en relations internationales, "le vide politique et diplomatique s'accompagne aujourd'hui d'un vide institutionnel au sein même, ou à la tête même, des deux protagonistes".



Un "vide politique et diplomatique"

Du côté israélien, "depuis deux ans, il n'y a pas de coalition au pouvoir. (...) On a assisté à quatre élections quasiment pour rien", dit Frédéric Encel. Et du côté palestinien, "le président Mahmoud Abbas, il y a quelques semaines de cela, a littéralement interrompu le premier processus électoral qui aurait eu lieu depuis 15 ans. Autrement dit, on est dans une situation extrêmement délétère", assure-t-il.

Pas "d'impulsion diplomatique forte" non plus venant de la communauté internationale, notamment des États-Unis. "D'habitude, ça vient de Washington. Là, manifestement, Joe Biden, même s'il est autrement moins inconséquent que son prédécesseur (ndlr : Donald Trump), n'a pas fait du conflit israélo-palestinien sa priorité. Et d'ailleurs, je vous dirais que le monde arabe non plus". Pour le spécialiste en géopolitique, ce dernier "est focalisé sur l'Iran et certainement pas sur Israël".