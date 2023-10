VIDÉO - Conflit Israël-Hamas : une journaliste de CNN fait un duplex allongée à cause de bombardements

Les journalistes et toutes les équipes techniques qui travaillent sur des zones de guerre prennent des risques considérables. Ce constat s'est vérifié pour une équipe de la chaîne de télévision américaine CNN, qui couvre le conflit entre Israël et le Hamas depuis les attaques du samedi 7 octobre. Une séquence impressionnante a été filmée par des internautes et relayée sur X (ex-Twitter), lundi 9 octobre. On peut y voir une équipe de CNN se mettre à l'abri au bord d'une route, en plein duplex, "après qu'un barrage de roquettes a été tiré au-dessus de la frontière entre Israël et Gaza", écrit la chaîne de télévision sur son site internet, qui ne date par précisément la séquence.

La correspondante Clarissa Ward et son équipe se sont jetées au sol, dans un fossé, alors que les caméras continuaient de tourner. La journaliste a alors poursuivi son direct, sous le bruit lointain des roquettes. "Nous ne sommes qu'à cinq minutes environ, Gaza est dans cette direction. On entend maintenant beaucoup de projectiles dans le ciel. Nous pouvons également entendre le Dôme de fer intercepter un certain nombre de ces roquettes", a-t-elle décrit, au sujet du système de défense aérien déployé par Israël pour se protéger des attaques de roquettes.

Clarissa Ward et son équipe ont attendu près d'une minute que la situation se calme avant de se relever. La journaliste a ensuite montré toute une série de voitures abandonnés, soit calcinées soit avec des impacts de balles, suite à l'attaque du Hamas. La scène s'est déroulée près de la ville israélienne de Sdérot, prise pour cible par les combattants du Hamas et où de nombreuses personnes sont mortes le week-end dernier.