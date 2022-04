Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'état de santé de Vladimir Poutine

Le sujet du jour. Ces derniers jours, des rumeurs concernant l'état de santé de Vladimir Poutine circulent sur Internet. Sur une vidéo d'une dizaine de minutes, le président russe apparaît enfoncé dans son fauteuil, agrippé fermement à une table. Rapidement, les images interrogent les réseaux sociaux et les médias. Maladie de Parkinson, cancer ou troubles paranoïaques… Les internautes posent différents diagnostics.

Pourquoi on en parle ? Vladimir Poutine est-il réellement malade ? Pourrait-il s'agir d'une mise en scène ?



L'analyse. "La préoccupation de l'état de santé des dirigeants soviétiques et russes n'a jamais été très importante. On a rarement communiqué au peuple l'état de santé du chef de l'état. Deuxièmement, vous avez dû remarquer que Vladimir Poutine, depuis son accession au pouvoir, pratique ce que l'on appelle le culte byzantin du secret. Il dit beaucoup de choses, c'est vrai, qu'il faut décrypter. Par ailleurs, on ne sait pas grand chose sur ses intentions actuelles, elles ont quand même changé depuis que la guerre en Ukraine a commencé", explique la politologue Hélène Blanc, spécialiste de la Russie et coautrice de Bons Baisers de Moscou, aux éditions Gkinko.

