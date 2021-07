Colombie : une femme meurt en sautant à l'élastique avant que la corde ne soit attachée

Le drame s'est produit à Amaga en Colombie. Une femme de 25 ans a sauté d'un viaduc de 50 mètres de hauteur, avant que sa corde ne soit attachée comme le rapportent nos confrères du New York Post.

C'est un malentendu qui aurait provoqué le drame. Après avoir entendu le signal de l'instructeur indiquant "Go", la jeune femme aurait sauté. Or, celui-ci était destiné à son petit ami avec qui elle était venue faire ce saut à l'élastique pour la première fois. Le maire de la municipalité de Fredonia, Gustavo Guzman a affirmé : "Elle portait un harnais. Donc elle a pensé que son équipement était prêt et s'est précipitée dans le vide."

Selon le rapport médical, la colombienne qui était décédée avant l'arrivée des secours, aurait subi une crise cardiaque pendant sa chute. En état de choc, son compagnon s'est précipité dans la vallée pour tenter de la réanimer, en vain. Il a ensuite été pris en charge par une équipe médicale.

"Ma sœur était une femme qui avait des valeurs"

Plusieurs dizaines personnes ont assisté à ce tragique accident. La victime a été enterrée dans le quartier de Simon Bolivar de Medellin où elle vivait avec sa famille. Le frère de la jeune colombienne a déclaré : "Ma sœur était une femme qui avait des valeurs. Elle était heureuse et aidait les personnes dans le besoin.

