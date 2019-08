Accident de saut à l'élastique : "J'ai entendu les gens hurler", témoigne la victime

publié le 27/08/2019 à 14:26

On peut le dire, au sens propre, il a frôlé la mort. Dimanche, lors d'un saut à l'élastique dans le Calvados au viaduc de la Souleuvre, David, un jeune homme d'une trentaine d'années, devait plonger dans l'eau avant d'être remonté automatiquement.

Sauf que, l'élastique se casse et David fait une chute de quelques mètres vers un petit plan d'eau qui, heureusement, amortira sa chute. Le jeune homme n'a été que légèrement blessé.

"J'ai commencé à entendre les gens hurler et donc j'ai utilisé mes petits bras et je suis remonté à la surface, parce que j'avais toujours les jambes attachées par l'élastique coupé en deux. Ils ont essayé de me lancer la bouée mais ils n'étaient pas prêts car la corde était emmêlée", raconte David au micro de Julien Caillard.

"Je commence à prendre conscience de ce qu'il s'est passé et je reste choqué et je suis pas le seul, c'est pareil pour les trois personnes qui étaient avec moi. Ma compagne a cru que j'étais mort. (...) Tout le monde me dit que j'aurais pu mourir... Je pense avoir une bonne étoile quand même" conclut-il.