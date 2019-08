publié le 26/08/2019 à 14:46

C'est une pensée cauchemardesque pour beaucoup d'aventuriers qui se décident à sauter à l'élastique : entendre le fil craquer. Cet incident s'est déroulé au Viaduc de la Souleuvre, dans le Calvados.

Dimanche 25 août, un homme d'une trentaine d'années décide de faire du saut à l'élastique. Une fois près du sol, le fil lâche et l'homme effectue une chute sur quelques mètres. Heureusement pour lui, il réussit à tomber dans un plan d'eau et non sur le sol. La chute a été filmée et publiée sur Facebook.

Selon Ouest France, la victime a été prise en charge par les pompiers puis conduite au centre hospitalier le plus proche (Vire) afin d'effectuer des examens de contrôle. La compagnie de la gendarmerie a précisé qu'il n'avait pas subi de dommages corporels.

Le site du saut à l'élastique de Viaduc de la Souleuvre a indiqué sur son compte Facebook qu'il fermait son activité "jusqu'à nouvel ordre" pour déterminer les causes de l'incident.