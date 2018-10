publié le 25/10/2018 à 13:11

À deux semaines des élections de mi-mandat, le climat politique aux États-Unis est plus que jamais tendu. Sept personnalités démocrates, dont Hillary Clinton et Barack Obama, ou encore CNN, ont été visées mercredi 24 octobre par des colis piégés. Si le ou les expéditeurs n'ont pas encore été identifiés, une certitude s'impose quant aux cibles.



"Toutes ces bombes ont visé des têtes de turc de Donald Trump. Ce sont vraiment les personnes les plus haïes par Trump, et au-delà par toute la droite nationale, identitaire des États-Unis", souligne Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Ce dernier précise d'ailleurs que sur les réseaux sociaux hier, "cette frange de la population ne s'est pas vraiment plaint de ces bombes envoyées à ses ennemis".

Si ces événements relèvent du terrorisme, il prend également une forme politique. Rien de surprenant aux États-Unis "qui ont une tradition très longue de terrorisme intérieur. On peut penser, il y a une vingtaine d'années à Unabomber, ou à l'attentat d'Oklahoma City qui avait été perpétré par un Américain", rappelle Corentin Sellin.

Trump retourne les événements à son avantage

Ces colis piégés ont fait basculer les élections de mi-mandat (Midterms). Donald Trump qui était, hasard du calendrier, en meeting dans le Wisconsin, est apparu "beaucoup plus posé", note Corentin Sellin.



"On a vu qu'il avait déjà réussi à retourner la situation à son avantage, en proposant un récit alternatif en disant que l'atmosphère politique viciée est due aux attaques qu'il reçoit des médias et de ses opposants. Il leur a donc dit : 'pacifions-nous, unifions-nous, mais vous les premiers'", analyse Corentin Sellin.