publié le 03/06/2019 à 20:24

Devenue le visage de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg a annoncé vendredi 31 mai vouloir faire une pause d'une année dans ses études pour se consacrer à son engagement écologiste. "C’était une décision difficile à prendre, mais il fallait le faire maintenant", a expliqué l'adolescente suédoise de 16 ans au quotidien Dagens Nyheter, et repéré par le HuffPost. Après cette année sabbatique, la jeune activiste retournera au lycée pour poursuivre ses études, a précisé son entourage.



La décision de Greta Thunberg est bien réfléchie et souligne selon elle l'urgence qu'il y a à agir pour le climat. "2020 c’est l’année où il faut faire descendre drastiquement les émissions si nous voulons garder le réchauffement climatique entre 1,5 et deux degrés Celsius”, a-t-elle souligné.

L'adolescente, qui a lancé le mouvement des manifestations de lycéens le vendredi, est notamment attendue en septembre prochain au Sommet Action Climat, organisé par l'ONU. Mais celle qui a décidé de ne plus prendre l'avion va devoir trouver par quel moyen elle se rendra à ce sommet qui se tiendra à New York. “Je ne sais pas encore trop comment, mais je vais trouver un moyen pour y aller. Je veux essayer par tous les moyens possibles”, a-t-elle assuré.