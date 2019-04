publié le 16/04/2019 à 22:57

Un appel à s'exprimer. La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, invitée au Parlement européen, a lancé ce mardi 16 avril un appel à voter aux élections européennes pour parler au nom des jeunes qui ne peuvent pas encore s'exprimer lors de ce scrutin.



La jeune fille de 16 ans est devenue célèbre après avoir commencé à manifester chaque semaine devant le Parlement suédois, abandonnant l'école tous les vendredis, pour alerter sur l'inaction des élus concernant le changement climatique. Début décembre, elle a livré un discours coup de poing lors de la 24e conférence des Nations unies sur le climat à Katowice, en Pologne. Elle a servi d'exemple à des milliers de jeunes qui se mobilisent pour la lutte contre les dérèglements climatiques en Europe.

L'adolescente, qui n'a pas encore le droit de vote en Suède, a jugé devant la presse "essentiel" de voter lors des élections européennes, qui se tiendront du 23 au 26 mai, "pour saisir cette opportunité d'influencer les positions". Elle invite également à "parler au nom des gens comme moi qui vont être affectés par cette crise" et ne peuvent pas voter.

Écouter la jeunesse

Appelant les jeunes "à mettre la pression sur les gens au pouvoir et les générations plus âgées", Greta Thunberg a également demandé à ceux qui sont en âge de voter de "nous écouter, nous qui ne pouvons pas voter". "Votez pour nous, vos enfants et petits-enfants", a-t-elle plaidé.



L'eurodéputée française Françoise Grossetête (PPE, droite) avait annoncé qu'elle ne participerait pas à cette audition, rejetant "avec fermeté le discours décliniste, catastrophiste, décroissant et anti-nucléaire tenu par Greta Thunberg". L'eurodéputée considère la jeune fille comme "le symbole de cette juste cause environnementale détournée à des fins politiques" par "les lobbys écologistes et altermondialistes".