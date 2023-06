On savait que la Chine était lancée dans une course spatiale. Mais depuis le 30 mai dernier, le pays s'est également lancé dans une nouvelle conquête : celle du centre de la Terre. Pékin a lancé un vaste projet de forage au nord-ouest du pays. Un trou qui à l'arrivée devrait atteindre les 11.000 km de profondeur.

Si le projet est mené à bien, ce forage pourrait figurer parmi les plus profonds du monde. 11.000 km, c'est l'équivalent de 33 tour Eiffel. Ce trou se situe dans le désert du bassin du Tarim, dans la région autonome du Xinjiang.

Selon les informations délivrées par Xinhua, l'agence de presse étatique chinoise, le chantier va traverser dix strates continentales dans le but d'atteindre le système crétacé de la croûte terrestre. Dans un an et demi, période estimée de la mission, les scientifiques atteindront des roches datant de 145 millions d'années.

Un projet scientifique ou économique ?

Les chercheurs chinois expliquent l'intérêt de la mission comme la possibilité d'étudier la structure interne et l'évolution de la Terre. Toujours selon leurs justifications, le forage permettrait d'étudier les risques de catastrophes naturelles, tels que les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques.

Pourtant, ces explications soulèvent une question au sein de la communauté scientifique. "L'intérêt scientifique est assez faible (...) Les tremblements de terre se déclenchent souvent à une profondeur supérieure à 10 km sous la surface", détaille Christophe Vigny, géophysicien et directeur de recherche au CNRS. De plus, autant la sismicité que l'activité volcanique sont relativement faibles à l'endroit du forage.

S'agirait-il d'un projet économique ? Aujourd'hui, la Chine est dépendante des importations de pétrole brut. Ce forage serait plutôt conduit dans l'objectif de rechercher des ressources naturelles, afin de changer la dépendance énergétique du pays. De plus, l'entreprise conduisant les travaux est la China Petroleum Corporation. Autre indice : la région est connue pour ses gisements de minéraux et de pétrole. Grands explorateurs, les Chinois se rêvent plutôt rois du pétrole.

