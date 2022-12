Carburants : l'embargo sur le pétrole brut russe fera-t-il flamber les prix ?

L'Union européenne met un terme à ses achats de pétrole brut russe par voie maritime. Ces importations représentent les deux tiers des achats de pétrole. Les importations par oléoduc ne sont quant à elles pas interdites. Cette mesure sera suivie par un embargo sur les produits pétroliers transformés, comme le diesel et le gazole russe, le 5 février 2023. Les prix à la pompe en France ne devraient pas trop subir cette mesure.

De plus, lundi 5 décembre, une mesure plafonnant le prix d'un baril de pétrole russe à 60 dollars a été mis en place. Concrètement, aucune entreprise située dans les pays de l'UE, du G7 et en Australie ne pourra fournir les services pour permettre le transport maritime (fret, assurance, armateurs ...) de baril à plus de 60 dollars. Comme le rappelle L'Express, les pays du G7 fournissent actuellement "les prestations d'assurance pour 90 % des cargaisons mondiale".

Ces mesures visent à empêcher la Russie de pouvoir financer la guerre qu'elle entretient en Ukraine. En effet, l'exportation issue de l'industrie pétrolière aurait rapporté 158 milliards d'euros à la Russie depuis le début de la guerre. Ces différentes mesures vont obliger les Européens à se tourner vers d'autres exportateurs de pétole, en Afrique et en Asie. Le risque est d'ailleurs d'acheter des produits pétroliers russes à un pays comme l'Inde, importateur du pétrole brut russe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info